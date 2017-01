Harden schittert opnieuw bij Rockets

James Harden deed opnieuw van zich spreken in de NBA. De bebaarde sterspeler van de Houston Rockets was in het duel tegen Philadelphia goed voor maar liefst 51 punten, 13 rebounds en 13 assists. Het was de achttiende keer dit seizoen dat hij minstens 30 punten maakte en tien assists gaf. De Rockets wonnen de partij uiteindelijk met 118-123.

LeBron James heeft met 31 punten en 11 assists een groot aandeel in de winst van Cleveland Cavaliers op de Brooklyn Nets. Mede ook dankzij Kyrie Irving (28 punten) wonnen de Cavs met 124-116. Het was pas de derde zege in de laatste negen duels voor de titelverdediger.



San Antonio Spurs, na Golden State Warriors de best presterende ploeg in de Western Conference van de NBA, liep in New Orleans tegen een verrassende nederlaag op. De Pelicans waren met 119-103 de baas, mede dankzij Jrue Holiday, die uitkwam op 23 punten en 11 assists. De Spurs hadden de laatste vijf duels gewonnen en kregen niet eerder dit seizoen 119 punten of meer tegen.