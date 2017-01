F1-renstal Manor gooit handdoek

De Formule 1 telt komend seizoen een team minder. De Britse renstal Manor heeft vrijdag definitief de handdoek moeten gooien. De curatoren hebben geen nieuwe investeerders kunnen vinden voor het noodlijdende team en staakten vrijdag de zoektocht naar een nieuwe koper.

Het failliet van Manor betekent dat er op 26 maart bij de opening van het seizoen in Australië tien teams aan de start verschijnen en dat het veld uit twintig auto's bestaat. "Het is bijzonder spijtig dat het team de deuren moet sluiten. Het personeel krijgt het salaris van januari nog uitbetaald, maar we zullen volgende week de ontslagprocedure in gang zetten", zei een van de curatoren.



Manor verkeerde al geruime tijd in financiële nood en stond sinds kort onder curatele. Het team eindige vorig jaar als elfde en laatste in het WK. De twee bolides reden voortdurend in de achterhoede. De Duitser Pascal Wehrlein was het hele seizoen een van de wedstrijdrijders, de Indonesiër Rio Haryanto werd halverwege het jaar vervangen door de Fransman Esteban Ocon. Wehrlein rijdt volgend jaar voor Sauber, Ocon heeft voor 2017 een zitje bij Force India.



Zakenman Stephen Fitzpatrick kocht Manor twee winters geleden, toen de renstal onder de naam Marussia ook al op de rand van een faillissement stond en er een schuld van 35 miljoen pond (40 miljoen euro) was opgebouwd. Hij heeft volgens de curator hard gewerkt om nieuwe geldschieters binnen te halen, maar is daar niet op tijd in geslaagd.