Wereldkampioen Freund kan titel niet verdedigen

De Duitse wereldkampioen schansspringen Severin Freund kan zijn wereldtitel schansspringen volgende maand in het Finse Lahti (22 februari-5 maart) niet verdedigen. Freund moet een punt achter zijn seizoen zetten met een gescheurde kruisband in zijn rechterknie.

De 28-jarige Freund onderging ondertussen al een operatie in München, bevestigde de Duitse Skifederatie. Hij liep zijn blessure op bij een crash op training in Oberstdorf.



"Ik voelde een hevige pijn in mijn knie bij de landing", legde Freund uit in een persbericht. De Duitser zal waarschijnlijk zo'n zes maanden buiten strijd zijn. "Een blessure zo kort voor een WK is natuurlijk een nachtmerrie. Maar ik geef niet op. Die is niet de eerste tegenslag in mijn carrière. De volgende maanden focus ik mij op mijn herstel, waarna ik start met de voorbereiding op de Winterspelen in 2018 in Pyeongchang."



Freund won in 2015 in het Zweedse Falun zowel individueel als in gemengd teamverband goud. Op de Winterspelen in 2014 in Sochi pakte hij met het mannenteam ook al goud.



Eerder deze maand moest Freund door ziekte ook al forfait geven voor de laatste twee manches van het vierschansentornooi.