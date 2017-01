Van Herck vertrouwt op winnende ploeg

David Goffin (ATP 11), Steve Darcis (ATP 71), Ruben Bemelmans (ATP 159) en Joris De Loore (ATP 184) zijn door kapitein Johan Van Herck geselecteerd voor de Davis Cupontmoeting van begin februari in en tegen Duitsland.

Het is dezelfde ploeg die in september 2016 in Oostende met 4-0 van Brazilië won in de play-offs van de Wereldgroep.



"David Goffin en Steve Darcis zijn logische keuzes. Ik twijfel er niet aan dat ze hun sterke vorm van Australië zullen bevestigen volgende week in Frankfurt", legt Van Herck uit. "Ruben Bemelmans en Joris De Loore hebben tijdens de vorige ontmoeting tegen Brazilië een zeer sterke dubbel gespeeld en ik ben ervan overtuigd dat ze deze prestatie kunnen herhalen. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze spelers, samen met de ganse staff zich opnieuw maximaal zullen inzetten en strijden voor elk punt. We weten dat dat nodig zal zijn om de overwinning te kunnen halen tegen een erg sterke Duitse ploeg en ons te plaatsen voor de kwartfinale van de Wereldgroep."



Dit duel uit de eerste ronde wordt van 3 tot 5 februari in Frankfurt gespeeld. De winnaar neemt het in april om een plaats in de halve finales op tegen titelverdediger Argentinië of Italië. De verliezer moet play-offs om het behoud afwerken.



Duitsland treedt aan met de broers Alexander (ATP 24) en Mischa Zverev (ATP 50), Philipp Kohlschreiber (ATP 33) en Jan-Lennard Struff (ATP 58).