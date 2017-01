Kim Clijsters treedt toe tot International Tennis Hall of Fame (VIDEO)

Kim Clijsters is, samen met de Amerikaan Andy Roddick en de Nederlandse rolstoeltennisster Monique Kalkman-van den Bosch, verkozen om toe te treden tot de International Tennis Hall of Fame, de hoogste onderscheiding in tennis.

Clijsters had al een tijdje een nominatie op zak, maar mag zich nu dus officieel lid noemen van het kransje van 250 Tennis Hall of Famers. De bekendmaking gebeurde vanochtend op de Australian Open, in het bij zijn van een twintigtal Hall of Fame tennis legendes als Rod Laver, Margaret Court, Pat Rafter, Stan Smith, Lindsay Davenport, John McEnroe,...



"Het is een enorme erkenning om deel te mogen uitmaken van de International Tennis Hall of Fame. Ik voel me erg vereerd om tussen de groten uit het tennis te mogen staan waar ik naar opkeek als kind of waar ik in mijn carrière zelf tegen gespeeld heb", zei Clijsters in een videoboodschap. De officiële inhuldiging vindt plaats in Newport (Rhode Island), thuisbasis van de International Tennis Hall of Fame, op 22 juli.



Stan Smith, voorzitter van de Tennis Hall of Fame verwelkomde de nieuwe leden: "Kim, Andy en Monique hebben er geweldige carrières op zitten, hebben tal van grote titels op zak en stonden wekenlang op nummer één."



Kim Clijsters stond in totaal 19 weken op nummer één en was één van de zes vrouwen die op één en hetzelfde moment de rankings in het enkel en het dubbel aanvoerde. Ze won 41 tornooien, waaronder 4 Grand Slams (US Open champion 2005, 2009, 2010 en Australian Open Open 2011) en drie keer de WTA Tour Championships ("Masters"). Op Roland Garros en Wimbledon won ze het dubbelspel in 2003.



Clijsters hield er definitief mee op in 2012 en is nu moeder van drie, runt de Kim Clijsters Academy in Bree en neemt nog geregeld deel aan Legends events op de Grand Slams.