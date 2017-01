De nieuwe vriendin van Max Verstappen

Dat Max Verstappen een snelle jongen is in zijn F1-bolide weten we al langer dan vandaag. Ook naast het circuit weet hij van aanpakken. Volgens de gespecialiseerde pers heeft hij een relatie met Maxime Pourquie.

De Rotterdamse Maxime Pourquié is 21 jaar oud en zou op oudejaar per helikopter naar Monaco zijn gevlogen door de F1-coureur. Verstappen heeft daar namelijk een appartement en ze zouden dus samen het jaar hebben afgesloten. Voor Verstappen een derde vriendin op één jaar tijd.



Zelf is Pourquié ook bijzonder sportief. De Rotterdamse geeft hockeytraining en speelt zelf ook competitie.