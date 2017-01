Venus Williams voor negende keer naar kwartfinales Australian Open

Bij de vrouwen plaatste Venus Williams (WTA 17) zich voor de negende keer in haar carrière voor de kwartfinales in Melbourne. In de achtste finales won ze zondag zonder al te veel problemen in twee sets (6-3 en 7-5) van de Duitse Mona Barthel (WTA 181).

Bij de laatste acht neemt ze het op tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 27) die in twee sets (twee keer 6-3) een einde maakte aan het tornooi van haar landgenote Svetlana Kuznetsova (WTA 10). De 36-jarige Venus is de oudste speelster op de hoofdtabel bij de vrouwen. Haar eerste kwartfinale in Australië speelde ze in 1998. Vijf jaar later stond ze er ook in de finale, maar moest ze de zege aan haar zus Serena gunnen.