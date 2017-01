Nummer één van de wereld Andy Murray uitgeschakeld

Opnieuw sensatie op de Australian Open: na Novak Djokovic (ATP-2) is nu ook Andy Murray (ATP-1) in de eerste week van de Australian Open uit het tornooi geknikkerd.

De Brit moest het in de achtste finales in vier sets afleggen tegen de Duitser Mischa Zverev (ATP-50). Het werd 7-5, 5-7, 6-2, 6-4 in 3 uur en 33 minuten. Het is de eerste keer sinds 2009 dat Murray op de Australian Open verliest van een speler buiten de top 4. Hij won het tornooi nog nooit. Zverev, die twee jaar geleden nog uit de top 1.000 van het tennis gevallen was na een reeks blessures, domineerde een groot deel van de partij en was vooral aan het net onklopbaar. In de kwartfinales, zijn eerste in een Grand Slam, komt Zverev uit tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Kei Nishikori.



Wawrinka stootte ook door na een 3-0 zege tegen de Italiaan Seppi, telkens in een tie-break. Tsonga stopte het sprookje van de Brit Evans na een overwinning in vier sets.