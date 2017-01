Oostende alleen leider na zege tegen Charleroi

Op de vijftiende speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Oostende zaterdag in de "Clasico" met 86-58 de maat genomen van Charleroi. Bij de rust was het klasseverschil al duidelijk: 46-29.

In het derde kwart deed Charleroi wat terug (19-22), maar het slotkwart was weer helemaal voor de regerende landskampioen (21-7).



Khalid Boukichou was met 14 punten topscorer van de partij. Jean Salumu, D.J. Newbill en Marko Keselj werkten alle drie met tien punten mee aan de overwinning. Defensief stonden Marko Jagodic Kuridza (9 rebounds) en Corey Walden (7 rbds) pal.



De zege bracht Oostende alleen aan de leiding. Antwerp ging immers met de billen bloot tegen Limburg United. In eigen huis moesten de Giants een 90-103 (rust 35-54) nederlaag slikken. Mike Smith (26 punten) en Jason Clark (20) waren nochtans goed bij schot bij Antwerp, maar voor Limburg toonden Seth Tuttle (29) en Jordan Swing (23, 9 rbds) zich nog doeltreffender.



Ook de derde in de stand ging onderuit. Aalstar verloor met 79-70 bij Bergen en moet nu Bergen en Willebroek, dat Luik met 82-75 versloeg, naast zich dulden. Leuven boekte een tweede zege op rij: 80-78 tegen Brussels. Interimcoach Ferried Naciri, die het twee weken terug overnam van Stefan Sappenberghs, blijft zo ongeslagen.



In de stand gaat Oostende met 27 punten Antwerp (26), Aalstar, Bergen en Willebroek (23), Brussels en Charleroi (22), Limburg en Leuven (20) voor. Luik (19) is na de zeges van Limburg en Leuven alleen laatste.