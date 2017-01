Maaseik wint topper tegen Roeselare

Maaseik heeft Roeselare zaterdag de eerste nederlaag van het seizoen toegediend op de dertiende speeldag van de EuroMillions Volley League. In eigen huis klopte het de landskampioen zelfs vrij vlot in drie sets.

In de Champions Cup - bij de start van het seizoen - klopte Maaseik Roeselare al een eerste maal, maar daarna legde Roeselare een nagenoeg foutloos parkoers af. Redelijk snel stond de 2-0 op het bord, waarna het spannender werd in set drie. Toch liet Maaseik de bezoekers geen kans om terug in de wedstrijd te komen (25-20, 25-16, 26-24). Geen hoge individuele scores, wel een sterke teamprestatie voor Maaseik dat zo in de rangschikking tot op één punt nadert.



Ook in Menen en Aalst zegevierden de thuisploegen. Menen had vier sets nodig om Antwerpen aan de kant te zetten (25-21, 25-21, 14-25, 25-23). Antwerpen zakt door het verlies uit de top drie. Die wordt nu vervolledigd door Aalst, dat wel foutloos bleef tegen Zoersel. Zonder veel moeite (25-11, 25-16, 25-16) won het dankzij een sterke Pekmans.



Zondag staan nog twee duels in de rechterkolom op het programma. In de vooravond bezoekt Gent Guibertin, dat vorige week nog de eerste zege van het seizoen pakte. Later wordt Borgworm - Haasrode Leuven gespeeld.