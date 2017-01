Paris boekt tweede overwinning op de legendarische Streif-piste

De Italiaan Dominik Paris heeft zaterdag de Wereldbekermanche afdaling bij de mannen in het Oostenrijkse Kitzbühel op zijn naam geschreven.

Paris finishte met een voorsprong van 21 honderdsten van een seconde op de Fransman Valentin Giraud-Moine. Diens landgenoot Johan Clarey was 33 honderdsten trager dan de winnaar en mocht als derde mee het podium op.



Voor de 27-jarige Paris was het de tweede overwinning in zijn carrière op de beroemde Streif-piste. Eerder was hij er in 2013 al eens de beste.