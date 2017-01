Vonn boekte eerste zege na jaar blessureleed

Lindsey Vonn heeft in het Duitse Garmisch-Partenkirchen de wereldbekermanche afdaling op haar naam geschreven. Voor de 32-jarige Amerikaanse was het de 77ste WB-overwinning in haar carrière, de eerste na haar comeback na bijna een jaar blessureleed.

Vonn haalde het voor de Zwitserse Lara Gut en de Duitse Viktoria Rebensburg. In de algemene wereldbekerstand nadert Gut zo nog wat meer op de Amerikaanse WB-leidster Mikaela Shiffrin, die in Duitsland niet van de partij was. Vonn maakte vorige week in het Oostenrijkse Zauchensee haar comeback na bijna een jaar afwezigheid door blessureleed.