Goffin in 'bijna perfecte wedstrijd' vlot voorbij Karlovic

David Goffin heeft zich voor het tweede jaar op rij voor de achtste finales van de Australian Open geplaatst. De Belgische nummer 1 rekende in de Hisense Arena in Melbourne in drie sets af met het Kroatische opslagkanon Ivo Karlovic.

Goffin (ATP 11) vloerde Karlovic (ATP 21) met 6-3, 6-2 en 6-4. "Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de score zag", bekende Goffin na de wedstrijd. "Ik heb een bijna perfecte wedstrijd gespeeld tegen een tegenstander met een dodelijke opslag."

"Ik had nochtans een lange wedstrijd verwacht en ik was dan ook klaar om tot middernacht te knokken, moest dat nodig zijn", lachte de 26-jarige Luikenaar. "Alles lukte vandaag. Mijn returns zaten goed, ik speelde solide, agressief en opportunistisch. Ik wist dat ik voldoende in huis had om Karlovic te kloppen, maar niet dat het zo vlot in drie sets zou gaan. Ik ben hier dus erg gelukkig mee."

Een stek bij de laatste 16 is een evenaring van zijn beste prestatie Down Under. Vorig jaar ging Goffin er in Melbourne in de achtste finales uit tegen Roger Federer, dit jaar is de net iets hoger geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) de tegenstander. Die won van de Fransman Benoît Paire (ATP 47) in vier sets: 6-1, 4-6, 6-4 en 6-4.

"Ik ken hem goed, want we trainen vaak samen, ook al hebben we een totaal verschillende speelstijl. Vorig jaar klopte ik hem hier nog na een superwedstrijd en op Roland Garros was hij de beste", aldus Goffin. In de onderlinge confrontaties staat het 4-3 in het voordeel van de Luikenaar.

Ook Goffins coach Thierry Van Cleemput had zich niet aan zo'n vlotte zege tegen Karlovic verwacht. "Ik ben dan ook heel tevreden met de manier waarop alles verlopen is", vertelde hij na de wedstrijd in Melbourne. "Tegen Thiem zal veel afhangen van de vorm van de dag. Thiem is een grote belofte in de tenniswereld."