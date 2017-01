Aangereden toeschouwer in Rally van Monte Carlo overleden

De toeschouwer die donderdag zwaargewond was geraakt nadat de Hyundai i20 van de Nieuw-Zeelandse rallyrijder Hayden Paddon van de baan was geraakt, is overleden. Dat heeft de automobielclub van Monaco, die de Rally van Monte Carlo organiseert, bekendgemaakt.

De toeschouwer werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Nice. "Ondanks alle inspanningen van de medische ploeg, is hij overleden", aldus de organisator.



Het slachtoffer is een 50-jarige Spanjaard. Hij was foto's aan het nemen tijdens de eerste klassementsproef (KP) van de Rally van Monte Carlo, maar werd geraakt toen de Hyundai van Paddon bij het ingaan van een bocht begon te spinnen. Met de rechterzijde kwam de auto tegen een rotswand aan, waarop hij bijna overkop ging en op zijn linkerzijde terechtkwam. Paddon en zijn copiloot kwamen ongedeerd uit de wagen.



Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Volgens ooggetuigen zou het slachtoffer zich bevonden hebben in een zone die niet ingericht was om publiek te ontvangen.