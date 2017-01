Goffin overtuigend voorbij Stepanek

David Goffin heeft zich in Melbourne geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. Onze landgenoot had slechts 1 uur en 44 minuten nodig om de Tsjechische veteraan Radek Stepanek een halt toe te roepen.

Goffin (ATP 11) klopte Stepanek (ATP 102) met 6-4, 6-0 en 6-3. Het was pas de tweede onderlinge confrontatie tussen de 26-jarige Luikenaar en de twaalf jaar oudere Tsjechische qualifier en voormalige top-10-speler. In 2012 speelden ze tegen elkaar in de openingsronde van Roland Garros en toen haalde Goffin het in vijf sets.

Donderdag liep het iets vlotter voor Goffin, die in de eerste ronde nog een zware vijfsetter nodig had gehad om de Amerikaanse tiener Reilly Opelka (ATP 207) te kloppen. In de derde ronde moet Goffin de baan op tegen het Kroatische opslagkanon Ivo Karlovic (ATP 21), het 20ste reekshoofd, of de Australiër Andrew Whittington (ATP 194).

Met de kwalificatie van Goffin staan er nu twee landgenoten in de derde ronde in Melbourne. Woensdag al verzekerde ook Steve Darcis (ATP 71) zich immers van een ticket voor de derde ronde. 'Shark' klopte de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 54) en ontmoet nu de Italiaan Andreas Seppi (ATP 89).