Golden State maakte einde aan zwarte reeks tegen Cleveland

Na vier opeenvolgende nederlagen tegen Cleveland kon Golden State maandagnacht nog eens aan het langste eind trekken tijdens het tweede treffen van het seizoen tussen de twee meest recente NBA-kampioenen. De Warriors haalden het met 126-91.

De eerste wedstrijd tussen de Cavaliers en de Warriors, op Kerstmis, werd gewonnen door Cleveland. Deze keer, in de Oracle Arena, nam Golden State revanche door met 126-91 te winnen. De troepen van Steve Kerr namen een goede start en leidden na het eerste kwart met 37-22. Tegen het einde van het tweede kwart was die voorsprong opgelopen tot 78-49. Uiteindelijk zou het verschil 35 punten bedragen. Klay Thompson nam 26 punten voor zijn rekening. Sterspelers Stephen Curry en LeBron James tekenden voor 20 punten.



Beide ploegen staan aan de leiding in hun Conference. Golden State voert de rangschikking aan in het Westen met 35 overwinningen uit 41 wedstrijden. Cleveland trok 29 keer aan het langste eind in 40 confrontaties en leidt in het Oosten.