Mayer kan Nadal niet verontrusten

In het mannentornooi op de Australian Open was er dinsdag een vlotte zege voor Rafael Nadal (ATP 9). De Spanjaard, die in 2009 de titel won in Australië, klopte de Duitser Florian Mayer (ATP 49) met 6-3, 6-4 en 6-4.

Vorig jaar moest Nadal al na de eerste ronde inpakken na verlies tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco.



In de tweede ronde speelt Nadal tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 36). Diens Russische tegenstander Mikhail Youzhny (ATP 59) gaf op bij een 6-3, 3-0 achterstand.



Ook de Canadees Milos Raonic (ATP 3), het derde reekshoofd, deed wat van hem werd verwacht. Hij versloeg de Duitser Dustin Brown (ATP 70) met 6-3, 6-4 en 6-2 en speelt nu tegen de Luxemburger Gilles Müller (ATP 34).