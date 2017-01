Flipkens en Wickmayer mogen meteen inpakken

De Belgische nummer een Yanina Wickmayer (WTA 60) is dinsdag in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld, enkele minuten na de uitschakeling van Kirsten Flipkens (WTA 70).

Wickmayer leek aanvankelijk op weg naar de overwinning, maar de wedstrijd sloeg om in het voordeel van haar Tsjechische tegenstandster Lucie Safarova (WTA 61).



De voormalig nummer vijf op de wereldranglijst won in drie sets, 3-6, 7-6 (9/7), 6-1. De wedstrijd duurde twee uur en zes minuten.



Ook Kirsten Flipkens heeft de eerste ronde niet overleefd in Melbourne. Ze verloor van de Britse Konta (WTA 9) in twee sets (7-5 en 6-2).