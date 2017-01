Goffin opent Australian Open tegen Amerikaanse qualifier

David Goffin (ATP 11) speelt in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Amerikaanse qualifier Reilly Opelka (ATP 207).

Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 26-jarige Goffin en de 19-jarige Opelka, die in 2015 het juniorentornooi van Wimbledon won.



Als elfde reekshoofd Goffin de eerste klip omzeilt, neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Rus Dmitry Tursunov (ATP 408) of de Tsjech Radek Stepanek (ATP 102).



Steve Darcis (ATP 80), de tweede Belgische man op de hoofdtabel, opent tegen de Australiƫr Sam Groth (ATP 171).