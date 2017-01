Modder en regen zorgen voor chaos in de Dakarrally

Het slechte weer blijft de Dakar teisteren. De organisatie zag zich dinsdag genoodzaakt om een noodbivak op te zetten. Door een modderstroom is het bivak in het Argentijnse Salta immers niet bereikbaar. Assistentie- en wedstrijdvoertuigen worden afgeleid naar Tilcara, ongeveer 200 kilometer van Salta.

"Er wordt een nieuw bivak opgebouwd in Tilcara. Wacht daar op meer informatie", whatsappte de organisatie de deelnemers. "We werken hard om de best mogelijke oplossing te bieden."



Welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de klassementsrit van woensdag is nog niet duidelijk. Net als de vijfde en de zevende etappe werd de klassementsrit van dinsdag ingekort omdat sommige delen van het parkoers blank staan. De zesde rit werd helemaal geannuleerd. Woensdag zou de negende etappe de karavaan over 977 kilometer, waarvan 406 tegen de klok, van Salta naar Chilecito moeten brengen.



Eerder op de dag meldde de persverantwoordelijke van X-raid, het team waar onder andere Tom Colsoul deel van uitmaakt, dat het vliegtuig van de organisatie omwille van het slechte weer niet kon opstijgen en dat de assistentiewagens Uyuni niet kunnen verlaten omdat ze, vanwege een te hoge waterstand, geblokkeerd staan aan een brug.