Van den Brink wint achtste rit bij de truckers

De 46-jarige Nederlander Martin van den Brink (Renault) was dinsdag de snelste vrachtwagenchauffeur in de 38e Dakar.

In de tot 171 kilometer ingekorte achtste etappe van het Boliviaanse Uyuni naar het Argentijnse Salta liet hij de Argentijn Federico Villagra (Iveco) 17 seconden achter zich. De Rus Eduard Nikolaev (Kamaz) werd op 42 seconden derde.



Steven Rotsaert (MAN) was als zeventiende beste Belg in de rituitslag. Met co-rijder Joeri Christiaen en mecanicien Thomas Stroo eindigde hij op 26:17.



De Nederlander Gerard de Rooy (Iveco) werd negende op 7:13 en is zijn leidersplaats kwijt. Die is nu voor de 31-jarige Rus Dmitry Sotnikov (Kamaz), in de rit vierde op 2:42. Sotnikov heeft 1:46 voor op Nikolaev, de eindwinnaar van 2013, en 2:20 op titelverdediger De Rooy. Met een dertiende plaats op 2u39:11 is Jan Van Der Vaet als co-rijder van de Nederlander Hans Stacey (MAN) beste Belg in de stand.