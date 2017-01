Peterhansel steviger leider in Dakar

De 51-jarige Fransman Stéphane Peterhansel (Peugeot) heeft in Bolivië met ritwinst zijn leidersplaats in de 38ste editie van de Dakar verstevigd. De titelverdediger was in een tot 161 kilometer ingekorte etappe tussen La Paz en Uyuni 48 seconden sneller dan zijn land- en teamgenoot Sébastien Loeb.

De Zuid-Afrikaan Giniel De Villiers legde met een Toyota van het Belgische Overdrive Racing op 3:33 op de derde plaats beslag. Zijn Spaanse teamgenoot Nani Roma werd op 5:32 vijfde. Tom Colsoul finishte als co-rijder van de Pool Jakub Przygonski op 18:07 als vijftiende. In de stand heeft Peterhansel nu 1:57 voor op Loeb en 11:07 op Roma. De Villiers is op 1u11:44 zesde, Colsoul op 1u18:02 achtste.



Peterhansel, die in deze Dakar ook al de derde rit won, gaat voor een dertiende eindzege. Hij won zes keer bij de auto's en zes keer bij de motorrijders. In totaal zit "Monsieur Dakar" aan maar liefst zeventig etappezeges.



Net als de vijfde etappe werd de zevende rit wegens de slechte weersomstandigheden in Bolivië ingekort. Oorspronkelijk hadden de rijders 322 kilometer tegen de klok moeten afwerken.