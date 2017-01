Tweede Belgische bobslee sneller dan de eerste

Pilote An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn vrijdag op een knappe vierde plaats geëindigd in de Wereldbekermanche bobslee bij de vrouwen in het Duitse Altenberg.

Na een derde plaats in de eerste run en een zesde stek in de tweede run op de derde WB-manche van het seizoen klokten ze af op 1:55.15, exact een seconde trager dan de Canadese Kaillie Humphries (1:54.15), de regerende olympische kampioene. De Amerikaanse Elana Meyers (1:54.85) finishte op de tweede stek, de Oostenrijkse Christina Hengster (1:54.93) mocht als derde mee het podium op.



Opvallend was dat Vannieuwenhuyse in Altenberg dertig honderdsten van een seconde sneller was dan Elfje Willemsen en Sophie Vercruyssen, in principe de eerste Belgische bobslee bij de vrouwen. Willemsen en Vercruyssen kwamen in 1:55.45 op de zesde plaats terecht, na een teleurstellende negende plaats in de eerste run en gedeeltelijk eerherstel met een vijfde plaats in de tweede run.



Medio december waren ze nog de besten in de Europabekermanche in Altenberg, met een voorsprong van meer dan anderhalve seconde op Vannieuwenhuyse en voormalig meerkampster Aerts.



In de Wereldbekerstand komen Vannieuwenhuyse en Willemsen na hun eerste manche van het seizoen respectievelijk met 192 en 176 punten op de vijftiende en zestiende plaats terecht. Met 650 punten komt Humphries alleen aan de leiding. De vierde manche van het seizoen, die eveneens als EK telt, staat komende week in het Duitse Winterberg op het programma.



Bij de Belgische bobsleevrouwen ligt de focus deze winter reeds op de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De prioriteiten liggen bij het wereldkampioenschap in het Duitse Königssee (in februari) en het test-event in Pyeongchang (in maart).