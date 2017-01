Al-Attiyah moet handdoek gooien

De Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) heeft opgegeven in de Dakar. Dat heeft Jean-Marc Fortin, teammanager van het Belgische Overdrive Racing, laten weten.

Al-Attiyah, in 2011 en 2015 winnaar van de Dakar, botste in het tweede deel van de derde rit op een rots, verloor een wiel en bereikte na een noodreparatie het bivak. Daar werd vastgesteld dat het chassis van de Toyota beschadigd was. Drie andere wagens van Fortins team werden geconfronteerd met elektronische problemen.



De derde rit in de Dakar 2017 wordt er eentje die Jean-Marc Fortin niet snel zal vergeten. "Het was een dramatische rit", zegt Fortin. "De dag was goed begonnen want na 50 km reed Nasser opnieuw aan de leiding. Hij is de ganse dag voluit gegaan om een zo groot mogelijke kloof te slaan vooraleer we boven de 4.000 meter waren. In volle aanval heeft Nasser een wiel verloren. De gevolgen waren niet te overzien. De assistentietruck was nog te ver weg en dus besloot hij om een noodreparatie uit te voeren. Nasser bereikte het bivak met grote achterstand waarna we er alles aan gedaan hebben om de wagen in koers te houden. Dat is helaas niet gelukt. De schade was te groot en het chassis was geplooid. Nasser Al-Attiyah moet helaas opgeven."



"Een ongeval komt nooit alleen want ook Van Loon, De Villiers en Roma kregen technische problemen. Bij hun wagen stak een elektronisch probleem de kop op waardoor de benzinepomp het liet afweten. Roma en De Villiers hebben niet zoveel tijd verloren en staan nog in de top 10", besloot Fortin.