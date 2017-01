Garcia krijgt etappezege na tijdstraf voor De Soultrait

Juan Pedrero Garcia (Sherco TVS) heeft maandag de eerste etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. De Spanjaard had voor 39 kilometer tussen de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion en het Argentijnse Resistencia twee seconden meer nodig dan de Fransman Xavier De Soultrait (Yamaha), maar die kreeg een minuut straftijd en zakte zo naar de tiende stek.

De Soultrait werd bestraft omdat hij in de verbindingsrit over de snelheidslimiet ging. Achteraf verklaarde de Fransman dat hij dat met opzet deed, zodat hij dinsdag de piste niet zou moeten openen. Pedrero Garcia wint de etappe nu met twaalf seconden voorsprong op de Amerikaan Ricky Brabec (Honda) en 26 op de Portugees Paulo Goncalves (Honda).



De Australische titelverdediger Toby Price (KTM) moest tevreden zijn met de zeventiende tijd op 1:21 van de winnaar. Gilles Vanderweyen (KTM), de enige Belgische motard in deze Dakar, finishte op ruim 10 minuten als 116de.



Bij de auto's mag de Spanjaard Xavier Pons (Ford), tweede in de rit, zich ook nog aan een tijdstraf verwachten. Ook hij overschreed de snelheidslimiet.