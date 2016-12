Federer wil nog een aantal jaren spelen

Roger Federer viert komende week na bijna een half jaar blessureleed zijn rentree op het tenniscourt in de Hopman Cup (1-7 januari) in het Australische Perth. Ondanks zijn langdurige afwezigheid, denkt de 35-jarige Zwitser nog niet aan stoppen. "Alleen als ze mij ernaar vragen, denk ik aan mijn pensioen", vertelde Federer vrijdag in Perth.

"Ik beschouw dit niet als mijn laatste trip naar Australië, al zou dat natuurlijk wel mogelijk kunnen zijn. Ik hoop nog een aantal jaren tennis te mogen spelen", aldus de voormalige nummer één van de wereld, die zich op de Hopman Cup wil voorbereiden op de Australian Open. Het eerste grandslamtornooi van het seizoen gaat op 16 januari in Melbourne van start.



Voor Federer is het de eerste deelname in vijftien jaar aan de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams. In Perth speelt hij aan de zijde van Belinda Bencic. In de groepsfase nemen ze het op tegen de Britten Dan Evans en Heather Watson, de Duitsers Alexander Zverev en Andrea Petkovic, en de Fransen Richard Gasquet en Kristina Mladenovic.



Voor Federer worden het de eerste wedstrijden sinds hij begin vorige zomer een punt zette achter zijn seizoen na de tegen de Canadees Milos Raonic verloren halve finale op Wimbledon. Federer ondervond toen nog te veel hinder van zijn knieoperatie, die hij na de Australian Open van begin dit jaar had laten uitvoeren en waardoor hij voor Roland Garros moest passen. De zeventienvoudig grandslamwinnaar miste nadien nog onder meer het olympisch tennistornooi in Rio de Janeiro, de US Open en de Masters.