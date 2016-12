Lebron ziet ploegmaats schitteren

Video

De Cleveland Cavaliers hebben zich hersteld van de nederlaag in Detroit. De kampioen klopte de Boston Celtics met 124-118. Lebron James zag zijn ploegmaats Kyrie Irving en Kevin Love schitteren. Verder was er een 2de nederlaag op rij voor Toronto en werd Russell Westbrook aan banden gelegd door Memphis.

Cleveland stond voor een lastige opdracht tegen de Boston Celtics. De nummer drie in de Eastern Conference had immers 7 van zijn laatste 10 matchen gewonnen. Bovendien moesten de Cavaliers zelf herstellen van een nederlaag in Detroit. Dat deden ze echter in stijl. Tegen Boston stonden ze bijna heel de partij op voorsprong om uiteindelijk met 124-118 te zegevieren.



Superster Lebron James was goed voor 23 punten en 11 assists, maar moest de hoofdrol aan twee ploegmaats laten. Kevin Love zorgde voor 30 punten en 15 rebounds, Kyrie Irving liet 32 punten en 12 assists optekenen. Met deze 24ste overwinning blijft Cleveland stevig aan de leiding in de Eastern Conference.



Ondanks de zege was LeBron James niet tevreden met zijn prestatie. "Ik speelde heel slecht vanavond", verklaarde de viervoudige MVP. "Ik was slecht in alle aspecten van mijn spel en dat is onaanvaardbaar."



Toronto ging voor de tweede match op rij de boot in. Na de Golden State Warriors toonde nu ook Phoenix zich verrassend te sterk. De twee ploegen hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, maar in het derde kwart (34-22) sloegen de Suns een beslissende kloof: 99-91.



Bij de Raptors waren Kyle Lowry en DeMar DeRozan beide goed voor 24 punten. Ze kregen echter te weinig steun. Bij de thuisploeg was het vooral guard Eric Bledsoe die zich met 22 punten en 10 assists in de kijker speelde. Voor Phoenix, laatste in de Western Conference, was het nog maar de tiende overwinning, voor de Raptors de tiende nederlaag.



Oklahoma ging met zware 114-80-cijfers de boot in bij Memphis. De Grizzlies wisten mister 'triple-double' Russell Westbrook te beperken tot 21 punten, 5 rebounds en geen enkele assist. Bij de thuisploeg zelf toonde vooral Marc Gasol zch goed bij schot met 25 punten.



De Utah Jazz blijven ondertussen een verrassend goed seizoen draaien. Tegen Philadelphia was het drie kwarts lang een spannend duel. Maar in het laatste kwart sloeg de Jazz vooral defensief hard toe: 30-9. Utah pakt zo zijn 19de overwinning van het seizoen (100-83) en is goed op weg om zich voor het eerst sinds 2012 te plaatsen voor de play-offs.



Tegen de 76ers maakten George Hill (21), Gordon Hayward (20) en Rodney Hood (20) de punten, Rudy Gobert (13r) en Derrick Favors (12r) heersten dan weer onder de ring. Een collectief sterke prestatie dus van de Jazz.



Nog een opvallend moment in het duel tussen de Charlotte Hornets en de Miami Heat. Kemba Walker ging al aan het dansen toen hij een driepunter liet vertrekken. De point guard van de Hornets was echter iets te zeker van zichzelf want de bal kwam weer uit de ring. Maar eind goed, al goed: de Hornets wonnen de partij met 91-82 en Walker werd nog topschutter met 22 punten.