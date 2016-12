Golden State stuit de Raptors

Video

De Golden State Warriors hebben een eind gemaakt aan de zegereeks van de Tornto Raptors. Na zeven overwinning op rij gingen de Raptors met 121 - 111 voor de bijl. Stephen Curry was de uitblinker.

Toronto was bezig aan een erg sterke reeks en had zijn laatste zeven matchen weten te winnen. Bij Golden State waren ze echter voortdurend op achtervolgen aangewezen. Na het eerste kwart stond het al 42-17 in het voordeel van de thuisploeg, vorig seizoen de verliezende finalist in de NBA.



Stephen Curry was voor de Warriors goed voor 28 punten, Kevin Durant klokte af op 22 punten. Bij Toronto blonk DeMar DeRozan met 29 punten uit.



In New Orleans liepen de LA Clippers tegen een vierde nederlaag op rij aan. Zonder de geblesseerde Blake Griffin gingen ze er met 102-98 onderuit, de twaalfde seizoensnederlaag voor het Californische team. Austin Rivers (22p) en Chris Paul (21p) haalden alles uit de kast, maar kregen te weinig steun. Anthony Davis leidde de Pelicans met 20 punten.



Bij de Chicago Bulls was het andermaal Jimmy butler die zijn team aan de winst hield. Tegen de Brooklyn Nets keken de Bulls lang tegen een achterstand aan, maar met 40 punten, waarvan de laatste twee 'at the buzzer', bezorgde Butler zijn team toch de overwinning. Zo blijft Chicago op de belangrijke achtste plaats in de Eastern Conference.



Concurrenten Milwaukee, Washington en Atlanta wonnen ook allemaal. De Bucks haalden het dankzij een sterke Jabari Parker (31p, 9r) met 94-119 bij Detroit. De Washington Wizards waren met 111-105 te sterk voor Indiana. Uitblinker daar was John Wall die uitpakte met 36 punten en 11 rebounds.



De belangrijkste zege was er waarschijnlijk voor Atlanta. De Hawks bezorgde de New York Knicks in een rechtstreeks duel een tweede nederlaag op rij. De wedstrijd werd pas beslist na een verlenging. Dennis Schroder (27p) was topschutter maar vooral Dwight Howard maakte indruk met 16 punten en 22 rebounds. De Knicks blijven vijfde in de Eastern Conference, maar zien heel wat ploegen erg dichtbij komen.