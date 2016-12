Westbrook zit aan triple-double nummer 15

Video

Russell Westbrook heeft tegen de Miami Heat nog maar eens een triple-double laten optekenen. Het is de 15de keer al dit seizoen dat de guard daarin slaagt, de 30ste keer in 2016. Hij leidde zo Oklahoma naar winst: 94-106.

Een drietal minuten stond de Heat op voorsprong, toen kwam Westbrook onder stoom. Met 29 punten, 17 rebounds en 11 assists loodste de guard Oklahoma naar de 19de overwinning van het seizoen. Bovendien kwamen met Alex Abrines (14p), Enes Kanter (19p) en Jerami Grant (10p) drie spelers van de bank om in de dubbele cijfers te eindigen.



De Thunder is steviger vijfde in de Western Conference. Voor Miami blijft het na deze 22ste nederlaag een erg mager seizoen.



Ook de nummers drie en zes in het Westen lieten een nieuwe zege optekenen. Houston won de 'derby' in Dallas met 107-123. De Rockets konden andermaal rekenen op een ijzersterke James Harden. Hij zorgde voor 34 punten en 11 assists. Ryan Anderson deed daar 22 punten bovenop. Voor de Rockets was het de achtste zege in de laatste tien matchen.



Utah haalde het na een spannend duel bij de LA Lakers. Beide ploegen speelde voortdurend haasje over en met nog een halve minuut op de klok stond ht 99-99. Ingles bezorgde zijn ploeg een voorsprong van drie punten. Randle scoorde nog een vrije worp maar in de slotseconden miste Russell voor de Lakers de driepunter van de overwinning: 100-102.



Bij de Jazz was Gordon Hayward de uiblinker met 34 punten. Ook center Rudy Gobert had met 12 punten en 11 rebounds een belangrijk aandeel in de overwinning.



Boston is ondertussen bezig aan een meer dan degelijk siezoen. De Celtics staan fraai derde in de Eastern Conference en klopten nu ook Memphis. Dankzij onder meer Avery Bradley (23p) en Isaiah Thomas (21p) werd het 113-103.