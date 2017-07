Het geheim van Romain Bardet zit misschien wel in de samenwerking met Denis Riché, een Franse voedingsgoeroe die Bardet als een komeet naar de top lanceerde sinds ze drie jaar geleden de handen in elkaar sloegen.

De micronutritie bestudeert de invloed van micronutriënten op onze gezondheid. Dat zijn vitaminen, mineralen, oligo-elementen, essentiële vetzuren, flavonoïden, ... Tekorten aan deze essentiële micronutriënten hebben een nefaste invloed op onze gezondheid. Ze zijn onmisbaar voor het goed functioneren van ons lichaam. De micronutritie heeft als doel tekorten aan micronutriënten op te sporen en te zoeken naar middelen om het gehalte ervan in het lichaam te optimaliseren.



WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?



Het doel van micronutritie is het evenwicht in het organisme te herstellen en zo het welzijn van de micronutrist te verbeteren. Met specifieke raad op het gebied van voeding en het aanreiken van gerichte voedingssupplementen kan de micronutrist onevenwichtigheden voorkomen en corrigeren. Micronutritie kan preventief gebruikt worden om een goede gezondheid te behouden, maar sportievelingen kunnen hun prestaties verbeteren en dit terwijl hun metabolisme wordt gerespecteerd. Belangrijk detail: dat laatste is niet het geval bij dopinggebruik.



HOE WERKT HET?



Kort samengevat zorgt micronutritie voor een evenwichtige darmflora en een betere spijsvertering door toediening van microbiotische stammen en vezels. Het zorgt daarnaast voor cellulaire bescherming, wat wil zeggen dat het organisme beschermd wordt tegen beschadiging en verouderingsverschijnselen. Tot slot vult micronutritie tekorten in het lichaam aan door middel van voedingssupplementen.



WAAR KOMT HET VANDAAN?



De man achter deze specifieke benadering heet Denis Riché. Riché is 53, ziet eruit als een metalfan op leeftijd en is een toonaangevende stem in Frankrijk als het op sportvoeding aankomt. Aan het eind van de jaren 80 speelde Riché handbal op professioneel niveau, daarna richtte hij zich op berglopen. In die tijd ondervond hij dat het marktaanbod op vlak van diëtetiek niet aan zijn verwachtingen beantwoordde en dus besloot hij zelf op onderzoek uit te gaan.



Het resultaat van zijn zoektocht vertaalde zich in 'Équilibre alimentaire et sports d'endurance', zijn eerste van tientallen boeken over sportvoeding, dat in 1990 verscheen. Acht jaar later bracht Riché de 'Guide nutritionnel des sports d'endurance' uit, dat vandaag nog steeds als een referentie voor de fanatieke duursporter beschouwd wordt. In 1990 richtte hij het magazine 'Sport et vie' op en sinds 2003 is Riché eveneens departementshoofd Sportdiëtetiek aan het Europees Instituut van Diëtetiek en Micronutritie (I.E.D.M.).



"Micronutritie heeft ons toegelaten om bijzonder ver te gaan op vlak van individuele begeleiding en in het realiseren van prestaties", zo sprak Riché in een recent interview. "In de klassieke sportvoeding richt men zich voornamelijk op de energetische aspecten en de opname van grote hoeveelheden. Daar gebeurt het ook dat men vermoeidheid of blessures pas nadien gaat onderzoeken, vaak zonder het juiste antwoord te vinden."



En net daarin onderscheidt micronutritie zich van de traditionele voedingsstrategieën, volgens Riché. "Onze strategie laat ons toe om de tekorten aan te vullen voordat ze zich in het lichaam kunnen wreken", legt de diëtist uit. "Op die manier voorkomen we stress en kunnen we zelfs de aanpassingsmogelijkheden van atleten aan bepaalde trainingen definiëren. Een enorm voordeel. Ik spoor dus de tekorten in een lichaam op en ik pas dan de voeding en de workload aan."



DE BOOST VAN BARDET



Toen Romain Bardet in het najaar van 2013 op aanraden van ploegmaats Amaël Moinard en Samuel Dumoulin voor het eerst een bezoek bracht aan Riché, liet Frankrijks grootste Tourhoop tegen de voedingsexpert het volgende optekenen: "Ik heb al je boeken gelezen, maar heb meer nodig dan dat." En dus sloegen de twee de handen in elkaar. Het vervolg is gekend.



Onder meer dankzij de inname van voedingssupplementen op basis van planten en natuurlijke oliën verbande Bardet de maag- en darmklachten die dikwijls voorkomen bij renners op het allerhoogste niveau. "Het is de voedingsstrategie die me echt vooruit heeft geholpen", zo liet Bardet zich recent over micronutritie uit. "Het vertaalt zich concreet in mijn keuze van voedingsmiddelen in de winkel en hun bereidingswijze. Ik word quasi nooit meer ziek of lusteloos dankzij deze methode. Het is een bonus op vlak van mijn welzijn die zich vertaalt in mijn prestaties en mijn consistentie over een volledig seizoen."



Micronutritie speelt ook een cruciale rol in zijn herstel. Samen met Denis Riché tekende hij een stappenplan uit op vlak van recuperatie. Dat richtte zich op het aanvullen van energetische reserves en het behoud van de minerale- en vochtbalans in het lichaam. "Het liet me toe om mijn beste rendement te halen en dat gedurende drie weken koers. Sinds ik met micronutritie bezig ben, heeft het mij ook veel geholpen op vlak van acclimatisatie en fietsen in de hitte. Micronutritie heeft een enorme boost gegeven aan mijn gezondheid."