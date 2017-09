Maxime Roger, rijdend voor het opleidingsteam van AG2R, zal zijn tijdrit in de Tour de Moselle niet gauw vergeten. Halfweg de etappe brak het opzetstuur van zijn tijdritfiets af, belandde hij eerst onzacht op de stuurpen om vervolgens op zijn buik over de grond te schuiven. Pijnlijk...

De Franse renner van Chambéry CF reed naar eigen zeggen zo'n 60 km/u halfweg de etappe toen hij over een bultje reed (zie filmpje vanaf minuut 2). Dat zorgde ervoor dat het opzetstuur van zijn Factor Slick afbrak - een constructiefout van het frame zelf was het dus duidelijk niet. Een wanhoopspoging om naar zijn basisstuur te grabbelen mislukte, zodat hij eerst onzacht in aanraking kwam met zijn stuurpen vooraleer hij languit over het asfalt schoof. Het opzetstuur van 51 Speedshop zit met één punt aan het basisstuur vast. Op een of andere manier (een zwak punt in de constructie, te hard of te slap aangedraaide bout, ...) brak dat cruciale steunpunt af en zorgde het zo voor een afschuwelijke val.



Roger heeft als bij wonder niets gebroken, maar hield er wel een pijnlijke knie aan over. Vanzelfsprekend moest hij wel opgeven na die val. Roger stond op dat moment op de tweede plaats in het algemene klassement van de Tour de Moselle.