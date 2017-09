Drie dagen lang wandelden en fietsen ruim 3000 deelnemers door de Vogezen tijdens Climbing for Life. Het wisselvallige weer kon de sfeer niet verbrodden.

Donderdag opende Climbing for Life met een onvervalste klimtijdrit. Voor de 'contre-la-montre' reden vijfhonderden fietsers van de tijdritramp, waarna ze amper 2 kilometer aan een gemiddelde van maar liefst 10,3% voor de wielen kregen geschoven. De sfeer zat meteen goed van bij dag één.



Vrijdag stond de 'Tour des Lacs et Cascades' op het programma, een lastige tocht langs de mooiste plekjes in de Vogen. Zo'n 2500 fietsers deden mee. De 350 lopers en wandelaars vielen een onverharde Trail Run van 10 kilometer en 284 hoogtemeters aan.



De 'Tour des Grand Ballons' was 's zaterdags de grootste uitdaging. Niet alleen de vele hoogtemeters, maar ook de koude en regen zorgen voor een heroïsche tocht door de Vogezen. Voor de 340 lopers en wandelaars stond de 'Boucle de la Rayée op het programma, 15km lang en goed voor 654 hoogtemeters.



Deze namiddag volgde nog een pastaparty voor alle deelnemers, deze avond gaat het dak er helemaal af voor de afterparty met Studio Brussel-dj Jonas de Cleer. Dan wordt ook het bedrag bekend gemaakt dat Climbing For Life ophaalde voor de Diabetes Liga.



Volgend jaar keert Climbing For Life terug naar dezelfde locatie. Het programma op 6, 7 en 8 september zal uitgebreid worden, zodat iedereen op zijn niveau kan genieten van de mooie Vogezen. Ook het andere Climbing For Life-event, de Passo Dello Stelvio, krijgt een vervolg. Op 15, 15 en 16 juni 2018 zullen opnieuw duizenden fiets- en loopliefhebbers hun hartje ophalen op de legendarische Italiaanse berg.