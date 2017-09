De 2017 UCI Gran Fondo World Championships in Albi waren een succes, dankzij het recordaantal deelnemers van 2940, maar er moesten wel zes renners, waaronder vier medaillewinnaars en de beruchte Jeannie Longo, worden gediskwalificeerd wegens een fiets onder de UCI-gewichtslimiet.

Frankrijk was het meest succesvolle land in het voorbij WK granfondo, afsluiter van de UCI Gran Fondo World Series. De thuisrijders wonnen tien gouden, negen zilveren en elf bronzen medailles. Nederland strandde op de tweede plek met vier gouden medailles, allemaal in de tijdrit, en Australië met drie keer goud op de derde plaats. Het Verenigd Koninkrijk had met 910 deelnemers (gevolgd door Frankrijk met 375, Australië met 310 en België met 122) de meeste ijzers in het vuur, maar kon maar één gouden plak grijpen in de tijdrit.

Het hoofdevent was echter voor de Belgen. In de wegrit van 155 km voor mannen (leeftijdscategorie 19-34) reed Bjorn De Decker met twee kompanen weg in de laatste drie kilometer om daarna de spurt te winnen van de tijdritkampioen Matej Lovse uit Slovenië. Een andere Belg, Maxim Pirard, vervolledigde het podium. In de categorie 65-69 was de Belg Rudolf Sluyts, die ook zilver behaalde in de tijdrit, op het kortere parcours de sluwste toen hij op de slotklim wegreed van Guy Fulcrand (Fra) en Gijs Nederlof (Ned).

UCI-LIMIET

Achteraf was het felst besproken thema echter de diskwalificatie van zes renners omdat hun fiets niet beantwoordde aan de UCI-gewichtslimiet van 6,8 kilo. De bekendste overtreedster was Jeannie Longo die met drie minuten voorsprong haar categorie had gedomineerd. Haar fiets woog maar 6,1 kg, terwijl het wedstrijdreglement duidelijk weergeeft dat al het materiaal moet beantwoorden aan de geldende UCI-regels. Nog drie andere medaillewinnaars mochten hun plak meteen na de wedstrijd terug inleveren. In totaal werden zo vier vrouwen en twee mannen uit de uitslag geschrapt.