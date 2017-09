Sven Nys is een samenwerking aangegaan met het jonge, maar prestigieuze merk DC Athletics. Samen hebben ze een nieuwe spinningfiets ontwikkeld die geschikt is voor intensieve trainingen.

Achter DC Athletics gaat de voormalige frontman van Janez Detd (TMF Awards, Rock Werchter, Pukkelpop, ...), Nikolas Van der Veken, schuil. Hij ontwikkelde samen met een Amerikaans partnerbedrijf deze lijn van fitnessapparatuur. De loopbanden die vorig jaar reeds op de markt kwamen, sloegen in als een bom. Tijdens zijn actieve carrière als muzikant, stond Nikolas Van der Veken bekend om als een bezetene over het podium te rennen. Nu kan hij zijn energie vooral kwijt tijdens zijn looptrainingen en liep hij o.m. al de New York Marathon als ambassadeur voor Unicef. Zijn liefde voor het lopen zette hij om in loopbanden van hoge kwaliteit.



Om een nieuwe spinningfiets te ontwikkelen, maakte Nicolas graag gebruik van de jarenlange ervaring van Sven Nys. De samenwerking resulteert in de Cannibal 1, een topproduct waarbij geen compromissen werden gesloten op het vlak van kwaliteit, zoals we dat van Sven Nys kennen. Op deze spinningfiets kan werkelijk iedereen een goede houding vinden. Ergonomie is nu eenmaal heel belangrijk om een training op een verantwoorde manier af te leggen.



Dankzij het verstelbare stuur en zadel (zowel horizontaal als verticaal), de dubbele pedalen (één zijde SPD), het pro gelzadel, het stevige frame, de stille aandrijfriem en de hoog kwalitatieve componenten is dit dé ideale trainingsfiets. Jong, oud, man, vrouw, groot of klein; iedereen zal hier een comfortabele training op kunnen afwerken. De mooie monitor geeft alle info weer zoals tijd, afstand, snelheid, cadans en hartslag (Polar-compatibel).



Kortom: een fiets van een groot kampioen voor toekomstige kampioenen! Opgelet: slechts in beperkte oplage beschikbaar. Bekijk het filmpje bovenaan dit artikel voor meer info.