Op zaterdag 2 september sloot de Sven Nys Classic de Continental Cycling Heroes Tour af. 2165 sportievelingen zakten af naar het Sven Nys Cycling Center in Baal en maakten er een prachtige dag van!

De deelnemers konden kiezen tussen vier afstanden. Naast 71km, 107km en 141km stond er ook een familietocht van 20km op het programma. Sven Nys startte zelf om 8u30 aan de rit van 107km. Nieuw dit jaar was de onverharde strook naar de Vlooybergtoren, in het teken van de veldrit Hero.



Het werd een heuglijke afsluiter van de Continental Cycling Heroes Tour. Net als tijdens de andere cyclo's bood Continental de gekende interactieve stand aan. De deelnemers kregen een 1 + 1 gratis toegangsticket voor het Cycling Center, een flesje Kwaremont, een flesje AA Drink en staaltjes van QM Massage. Trialbiker Kenny ?The Magician? Belaey voerde drie shows op en ook partners Cycling.be, HNB, Pelikan Rouge, Duchenne Parent Project en Tremelo zorgden voor de nodige omkadering.



Tijdens deze cyclo werd eveneens de ploegvoorstelling van de Telenet Fidea Lions verzorgd. Het team werd aangekondigd in de tent, waarna ze rondjes reden op het parcours van het Cycling Center.



Daarnaast was er de lancering van een nieuwe spinningfiets, met Sven Nys als ambassadeur. Het prestigieuze DC Athletics maakte graag gebruik van de ervaring van de legendarische veldrijder om een nieuwe spinningfiets te ontwikkelen die geschikt is voor intensieve trainingen.



Nikolas Van der Veken, de voormalige frontman van Janez Detd, is een drijvende kracht achter dit project. Hij ontwikkelde deze lijn, waarvan de loopbanden vorig jaar reeds op de markt kwamen, samen met een Amerikaans partnerbedrijf. Nu is de beurt aan de Cannibal 1. Er werden geen compromissen gesloten op vlak van kwaliteit. De fiets werd ontworpen in nauwe samenwerking zodat iedereen er een goede houding op kan vinden.