In de jacht naar zijn vierde eindzege in de Ronde van Frankrijk zal topfavoriet Chris Froome in deze 104e Tour moeten afrekenen met Nairo Quintana en andere Alberto Contadors. Of hem dat zal lukken, kunnen we onmogelijk voorspelen. Wel kunnen we haarfijn analyseren wat Froome en co zoal te wachten staat op weg naar Parijs.

We schotelen u in de Tourgids van cycling.be magazine (apart te koop of GRATIS bij het julinummer) alle 21 etappes van La Grande Boucle voor, van de start in Düsseldorf tot aan de finish op de Champs Elysées. Met bij elke rit het hoogteprofiel en een woordje uitleg van onze insiders: een renner, ex-renner of ploegleider die kan meespreken over de etappe. Omdat hij er zelf ooit kon meespelen voor de overwinning of omdat hij als man van de streek de wegen als geen ander kan inschatten.

Maar in de Tourgids vind je niet alleen een analyse van elke Touretappe, maar ook interviews met Chris Froome, Alberto Contador, Romain Bardet, Marcel Kittel, Serge Pauwels en Erik Zabel, verkenningen van twee sleuteletappes, vijf opvallende deelnemers, de strijd om de bollen en om het groen, de Belgen en Nederlanders in de Tour én een kans om een Cannondale SuperSix Evo te winnen! Veel leesplezier.