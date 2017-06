Ongeveer 4000 fietsers genoten van Tilff-Bastogne-Tilff, één van de lastigste manches van de Cycling Tour.

Op de 4 verschillende afstanden (88km - 121km - 172km - 248km) kregen de deelnemers flink wat hoogtemeters en stevige hellingen voorgeschoteld. Hellingen uit de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik zoals de Côte de Wanne en de Côte de la Redoute werden door de wielerliefhebbers met plezier bedwongen.





Onderweg vonden de duizenden deelnemers vijf bevoorradingen. Niet dat ze zich kapot zweetten, want tussen de Ardense heuvels schommelde de temperatuur tussen 15 en 20 graden Celcius. Regen was er echter niet te bespeuren.





De volgende manche in de Cycling Tour staat zaterdag 10 juni al op het programma. Rep je dan naar Doornik voor de Grinta Challenge, waar het parcours een stuk vlakker is uitgetekend. Schrijf je snel in!