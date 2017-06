Peter Sagan is een fenomeen. Dat lees je niet alleen in het juninummer van cycling.be magazine, maar kun je ook elke dag op Twitter en andere media zien. Zo postte de wereldkampioen dit beeld van zijn 'hoogtetraining' in de VS, een van zijn favoriete plekken, zo bleek uit ons interview.

Over zijn band met de VS had Sagan dit te zeggen in het interview met onze reporter Ann Braeckman:

Waarom train en koers je eigenlijk hier in Amerika? Je bent al zo vaak van huis ...

"Ik koers hier al sinds 2010, mijn beginjaren, en kom hier gewoon heel graag."



Goed, je was hier al een week voor de Ronde van Californië en na die koers verblijf je ook nog ruim twee weken in Utah. Je kunt toch net zo goed in Europa trainen?

"Ik train graag in Amerika, want er zijn hier veel mogelijkheden: je hebt alles in de buurt: lange cols, korte klimmetjes, vlakke routes. De wegen zijn hier ook breed en het gaat er relaxed aan toe: ik word hier niet zo vaak herkend en het is hier wondermooi. Bovendien is het weer hier vaak goed. Je kunt eens een slechte dag hebben, maar daags nadien schijnt de zon weer. En er zijn hier lekkere restaurantjes, ik kan eens naar de film gaan ? en mijn Engels verbeteren." (giert het uit)



Wat me opviel de voorbije dagen is dat weggebruikers hier heel vriendelijk zijn. Het verkeer is soms druk, maar ze rijden je niet van de baan en andere fietsers zeggen vrolijk hallo.

"Yeah, that's right. Dat is plezant, ze zwaaien naar je en ook motorbestuurders zijn heel vriendelijk. Dat vind ik wel tof: het is hier relaxed, chill, anders dan in Europa."