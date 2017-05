De ongevallen met fietsers en zelfs opzettelijke aanrijdingen in zowel binnen- als buitenland zijn de laatste tijd niet meer bij te houden. Dat leidde tot verschillende initiatieven van fietsorganisaties en zelfs profrenners, zoals deze veel gedeelde afbeelding.

Het is niet alleen in België dat de ene aanrijding van fietsers met vluchtmisdrijf het andere ongeval in snel tempo opvolgt. Ook in Frankrijk (denk maar aan de agressie tegenover Yoann Offredo), Italië (de dood van Michele Scarponi), Spanje (drie fietsers werden doodgereden door een dronken bestuurder) en andere landen krijgt de term zwakke weggebruiker een heel wrange bijsmaak.

In de Spaanse gemeenschap worden massaal boodschappen verspreid met 'Yo pedaleo, yo conduzco, yo respeto en la carretera #cadenacambio (ik fiets, ik rij, ik heb respect op de weg, hashtag ketting van verandering), zoals je ziet in de tweets van Fraile en Valverde onderaan dit artikel.

Julien Bernard kreeg dan weer veel retweets voor deze afbeelding waarop staat te lezen: wat zie jij? Een verdomde fietser of een mensenleven? Dat vulde hij aan met: "Deze fietser, waarvan u last heeft, is ook een zoon, echtgenoot broer of vader... Denk aan de verwoeste gezinnen." We zouden het zelf niet beter kunnen verwoorden.