Na de Roc Night van vrijdagavond heeft Kevin Van Hoovels zaterdag ook de Roc d'Ardenne gewonnen, met 1300 deelnemers de populairste proef van het driedaagse MTB-festival in Houffalize.

Van Hoovels was goed uitgerust van de inspanningen van vrijdagavond, maar kreeg wel stevige concurrentie in de persoon van John Gadret. De 38-jarige Fransman, die twee jaar geleden een punt zette achter zijn profcarrière op de weg maar die wel nog geregeld zijn veldritfiets en mountainbike van stal haalt, finishte als tweede in de Roc d'Ardenne op een halve minuut van Van Hoovels, die de 57 km aflegde in 2 uur, 26 minuten en 10 seconden. Michiel Van Aalbroeck mocht als derde mee op het podium.

De 31-jarige Van Hoovels verstevigt uiteraard zijn leiderspositie in de Roc Trophy, waarvoor de uitslagen van de Roc Night (vrijdag), Roc d'Ardenne (zaterdag) en de zondag op het programma staande Roc Marathon meetellen. Een vijftigal superstraffe mountainbikers wagen zich aan deze uitdagende combinatie waarin dé MTB-koning van de Ardennen gekroond zal worden.

Maar er is in Houffalize voor elk wat wils dit weekend. Zo was er zaterdag ook de Mid Roc, een wedstrijd over 38 km. Ideaal voor de competitieve rijder die liever opteert voor een kortere race. De winnaar van de Mid Roc werd Arno Cucu.

In de Rando Roc Rouge Carnaval stond het fungehalte voorop. Deze toertocht van 26 km was ideaal voor wie nog niet zo vertrouwd is met het mountainbiken of voor wie met vrienden of familie rustig wilde genieten van de omgeving en niet te veel kilometers wilde afleggen. Aan deze tocht konden ook tandems deelnemen.

Waar het woord 'Carnaval' op slaat? De eerste wave was exclusief gereserveerd voor deelnemers die verkleed aan de start kwamen. De best verklede deelnemer mocht zich de nieuwe 'Roi Carnaval de VTT' noemen en won zijn gewicht in La Chouffe!