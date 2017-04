De zevende editie van de Liège-Bastogne-Liège Challenge lokte 7500 deelnemers uit 50 verschillende landen naar Luik. Met frisse temperaturen en heel wat klimwerk kregen zij een echte uitdaging voor de wielen geschoven.

Voor meer dan 2400 van hen was de uitdaging zelfs identiek aan die van de wielerprofs die morgen Luik-Bastenaken-Luik koersen. Want de grote afstand van 273 kilometer had exact hetzelfde parcours als dat van de profwielrenners, met bekende hellingen als Rue Saint-Roch, Col du Rosier, Col du Maquisard, Côte de la Redoute, Côte de la Roche-aux-Faucons en Côte de Saint-Nicolas. Zij testten voor Greg Van Avermaet en co. tevens de nieuwe trilogie van Côte de Pont, Côte de Bellevaux en de Côte de la Ferme Libert uit.



Op de drie vaak bepalende hellingen van La Doyenne -la Redoute, la Roche-aux-Faucons en Saint-Nicolas- werden de talrijke deelnemers getimed. Wie zijn tijd wil uitvissen, kan daarvoor terecht op de eigen mypage.



Traditioneel is de LBL Challenge een aantrekkingspool voor vele nationaliteiten. Met vijftig stuks is het ook nu weer een succesvolle editie. De Belgen leidden de ranglijst voor de Nederlanders, Fransen en Britten.



Samen konden ze genieten van de Skoda Comfort Zone aan de finish, waar ze konden genieten van een gratis sportmassage.