Sven Nys en Sven Vanthourenhout zijn zondag van start gegaan in hun Cape Epic, goed voor acht dagen mountainbikeplezier en -labeur in het schitterende Zuid-Afrika. Volg hier hun avonturen op de voet. Met vandaag: de wegens hitte ingekorte tweede etappe.

102 km en 2.350 hoogtemeters. Dat stond op de planning vandaag voor etappe 2 in deze Cape Epic. Deze rit zou van Hermanus helemaal naar Greyton trekken, over een sterk geaccidenteerd parcours. Maar gisteren bleek dat door de hoge temperaturen veel deelnemers geveld zijn geraakt door de hitte. Sven en Sven hebben zelfs een deelnemer langs het parcours zien liggen die met de helikopter moest worden afgevoerd. Later bleek deze zelfs twee uur lang in coma te hebben gelegen. Gelukkig werd vanmorgen aan de start omgeroepen dat deze deelnemer er weer bovenop is gekomen.

Mede hierdoor is de route van vandaag om veiligheidsredenen aangepast. De etappe werd ingekort tot 62 kilometer en 1.500 hoogtemeters. De start was zoals gepland in Hermanus, maar finishen deden we bij de Botanical Gardens in Caledon. Deze locatie zou normaliter iets na de helft van het oorspronkelijke parcours worden aangedaan.



Na alle tegenslag van gisteren hebben Sven en Sven zich vandaag erg goed herpakt. Beiden stonden ze met een goed gevoel aan de start deze morgen. Door de tegenvallende resultaten waren ze in de B-wave terechtgekomen. Daardoor wisten ze veel deelnemers in te halen en konden ze nu een stuk beter hun eigen tempo bepalen. En met succes, zo bleek achteraf. ''Alles was onder controle tot aan de laatste zware en steile klim. Hier hebben we, om de snelheid er goed in te houden, veel kostbare energie verspeeld'', aldus Vanthourenhout. Deze steile klim was de Shaw's Pass met een stijgingspercentage van 20 tot 25 procent. Dat was daarmee vanzelfsprekend ook meteen het zwaarste stuk van het parcours.



Ondanks dat verliep toch alles vlotjes voor de twee ex-veldrijders, want ze kwamen als 43ste over de eindstreep. Binnen hun categorie kwamen ze als 36ste over de meet. "Nys heeft deze rit het tempo bepaald en dat heeft voor ons beiden goed uitgepakt", lichtte Vanthourenhout verder toe.



QUOTE VAN DE DAG

Sven Nys: "Met dit weer waren we zeer blij dat het vandaag maar 62 kilometer was. Om heel eerlijk te zijn zouden we niet weten of we de oorspronkelijke rit wel hadden kunnen volbrengen."

Winnaars van de dag waren Christoph Sauser en Jaroslav Kulhavy, die Nino Schurter en Matthias Stirnemann klopten aan de meet. Manuel Fumic en Henrique Avancini blijven met hun derde plaats aan de leiding in de algemene stand. Frans Claes en Sébastien Carabin eindigden zo'n vijf minuten later nog net binnen de top tien en blijven zo beste Belgische duo (bekijk hun interview in het filmpje in de inzet). Alice Pirard was samen met de Française Sabrina Enaux tiende bij de vrouwen.