Op zondag 26 maart opent Fabian Cancellara de Continental Cycling Heroes Tour op het parcours van de Record Bank E3 Harelbeke. Hij nodigt de sportiefsten onder de wielerfans uit om in zijn spoor te rijden op zijn favoriete Vlaamse parcours.

Drie keer wist Fabian Cancellara de Record Bank E3 Harelbeke op zijn naam te schrijven, telkens na een ware krachttoer zoals alleen echte wielerhelden dat kunnen! Daarom nodigt hij iedereen uit om 'zijn' parcours met de kronkelende wegen, pittige kasseistroken en legendarische hellingen samen met hem te leren kennen tijdens de Fabian Cancellara Classic.



Samen met hem mag je leterlijk nemen, want Fabian tekent zelf ook present! Hij zal starten rond 8.30 uur en rijdt de tocht van 82 km. Naast de 82 km hebben deelnemers ook de kans om 114 km of 148 km te rijden. Het parcours brengt je naar de mooiste plekken in de Vlaamse Ardennen, met legendarische hellingen zoals de Taaienberg, Paterberg, Oude Kwaremont en de Tiegemberg.

Hellingen Fabian Cancellara Classic