Fans van het gebeuk tegen de wind kunnen alvast een nieuw event noteren in hun agenda. De allereerste editie van de Tacx Classic Zeeland op 14 oktober wordt een onvergetelijke strijd tussen mens en natuur voor zowel de volmaakte profrenner als de recreant.

Start en aankomst van de toertocht van 30, 70 of 130 km ligt op Neeltje Jans, het deltapark dat in de wielerwereld naam en faam maakte als finishplaats van de tweede etappe van de Tour de France in 2015. Het gevecht tegen de wind richting het eiland leverde toen zoveel spektakel op dat hoofdsponsor Tacx er meteen het kloppende hart van maakte in deze vernieuwde Ronde van Zeeland.

De wedstrijd voor de profs, die dit jaar nog de categorie 1.1 kreeg opgeplakt, start in Middelburg en finisht op Neeltje Jans. De Tacx Pro Classic moet binnen enkele jaren uitgroeien tot Nederlands tweedegrootste eendagswedstrijd, na de Amstel Gold Race. Die wedstrijd maakt al sinds jaar en dag deel uit van de WorldTour, iets waar de Tacx Pro Classic Zeeland binnenkort ook graag wilt toe behoren.

Voor de niet-fietsliefhebber voorziet We Are Cycling tijdens de Tacx Classic Zeeland ook nog een speciale korting voor de gezinsleden in het pretpark van Neeltje Jans, zodat iedereen aan zijn trekken komt in dit totaalspektakel.

Later volgt er meer info over zowel de profwedstrijd als de toertocht van de Tacx Classic Zeeland.