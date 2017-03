Dankzij cycling.be en Eddy Merckx kun jij op 1 april de 141 km van de Ronde van Vlaanderen Cyclo/We Ride Flanders rijden met een gloednieuwe Eddy Merckx Mourenx 69, die je nadien gewoon kunt houden! Check hier wat je daarvoor moet doen.

Eddy Merckx en cycling.be sturen dit jaar vier mensen naar een schitterend fietsevent. De winnaars krijgen niet alleen de deelname voor de tocht cadeau, maar ook een fiets van Eddy Merckx. Als dat geen fantastische prijs is! Samen met het granfondoteam Merckxcc (zie fotospecial onderaan) rijd je dan de Ronde van Vlaanderen Cyclo/We Ride Flanders (1 april), Liège-Bastogne-Liège Challenge (22 april), Klimclassic (25 mei) of La Morzine (18 juni). Naast de nodige motivatie en een stevige conditie heb je enkel nog een dosis geluk nodig.

HOE MAAK JE KANS?

Wil je al meteen de eerste fiets winnen en de 141 kilometer van de Ronde van Vlaanderen Cyclo rijden met het team, dan moet je alleen maar een Strava-file, Garmin-bestand of foto van je mooiste rit van 2017 tot nu toe plaatsen in het Facebookbericht dat je terugvindt via de link hieronder. Klik op de link naar het Facebookbericht en antwoordt op dat bericht met de link naar jouw rit of met een foto met wat uitleg.

Vereisten: over de nodige conditie beschikken om 141 km mee te rijden met het team Merckxcc en vrij zijn op 1 april en kunnen afzakken naar Oudenaarde voor We Ride Flanders. Ben jij de winnaar en mag je daarna dus naar huis met de prachtige fiets, dan engageer je jezelf ook om zelf met de fiets te blijven rijden.

DE FIETS

De te winnen fiets is deze keer de Eddy Merckx Mourenx 69 (t.w.v. 3.499 euro met Shimano Ultegra), de comfortracer van het legendarische Belgische merk. Mourenx 69 verwijst naar de zevende rit in de Tour van '69 die Merckx won. Die heroïsche etappe van 214,5 km tussen Luchon en Mourenx was de inspiratie voor een fiets gemaakt voor lange afstanden. Dit frame heeft een iets langere balhoofdbuis en kortere bovenbuis, zodat je wat meer rechtop zit, cruciaal voor die langere tochten. De Mourenx 69 is dan ook de 'endurance' racefiets in het gamma, met een perfecte balans tussen stijfheid en comfort - meer dan geschikt dus voor de kasseitjes en nijdige beklimmingen van de Ronde.