De organisatie van de Amstel Gold Race schudt de kaarten door elkaar. De aankomst vindt niet meer plaats boven op de Cauberg. Door deze parcourswijziging zou de Nederlandse klassieker een minder voorspelbaar koersverloop moeten krijgen.

De organisatie van de Amstel Gold Race heeft besloten om dit jaar een wijziging door te voeren in het parcours van de Amstel Gold Race. Na de start op de Markt in Maastricht zullen de renners net als afgelopen jaren weer een drietal grote lussen door het Zuid-Limburgse heuvelland rijden inclusief drie beklimmingen van de Cauberg en passages van de finishlijn in Vilt-Valkenburg.



NIET MEER AFWACHTEN TOT LAATSTE KEER CAUBERG