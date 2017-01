Orica-Scott rijdt dit seizoen met een opvallen extraatje op de fietsen: een toestel dat de ketting automatisch van verse olie voorziet tijdens het rijden. Misschien is dat wel de brandstof die de ploeg in de sprints Down Under laat winnen?

Enkele fietsen van de Australische ploeg zijn uitgerust met een klein toestel op de onderbuis, onder de bidonhouder. Het lijkt een beetje op de ouderwetse batterij van de eerste elektronische schakelgroepen, maar het is iets compleet anders. De Flaér Revo Via is een automatische kettingsmering. In het reservoir kan 27 ml kettingolie opgeslagen worden, maar zit ook de elektronica.

Het apparaat laat elke 30 seconden (of trager, afhankelijk van je voorkeur) een beetje olie op de ketting lopen. Het buisje loopt naar de achterderailleur en daar wordt de olie ter hoogte van het onderste derailleurwieltje gelost. Flaér gebruikt eigen, dunne en niet-klevende olie die zich makkelijker laat afwassen. De Revo Via weegt 121 gram, zonder olie. Veelwinnaar Caleb Ewan lijkt het apparaatje niet te gebruiken in koers, enkele van zijn ploegmaats wel. Het zou zo'n 12 watt kunnen besparen.