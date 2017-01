Phil Gaimon, de Robin Hood van Strava, had op Oudjaar duidelijk nog zin in een stevige uitdaging. Hij trok naar Hawaii en reed daar een beklimming van maar liefst 90 kilometer aan gemiddeld 5 %, goed voor zo'n 4.200 hoogtemeters en het langste klimsegment op Strava. Goed gek!

Phil Gaimon verscheen al eerder op deze pagina's met zijn kruistocht tegen dopingatleten die KOM's hadden veroverd op Strava. In zijn laatste maanden als profrenner voor Cannondale-Drapac trok hij op pad om zoveel mogelijk van die KOM's terug te pakken. Op Oudjaar, als laatste act in zijn officiële periode als wielerprof, deed hij een van zijn strafste exploten: hij zette in Hawaii aan voor een klim van net geen 90 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5 %. Die legendarische beklimming van Waikoloa beach naar de top van Mauna Kea is trouwens maar door vijf Strava-atleten beklommen en Gaimon is meer dan drie uur sneller dan de tweede in de virtuele rangschikking.

Hij reed met een gewone racefiets met standaard verzet. Dat bleek niet altijd de beste optie, want op enkele grindstukken moest hij afstappen. Het laatste stuk naar de top is dan ook extreem grillig. Afstappen moest hij ook doen voor een gedwongen toiletpauze - niet verwonderlijk als je bijna vijf uur aan een stuk moet klimmen. Hij begon trouwens aan zijn opdracht samen met Kevin Systrom, CEO van Instagram. Die deed er wel drie uur langer over.