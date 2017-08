Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het augustusnummer van cycling.be magazine ligt nu in de winkel! Met daarin: het mooiste uit de Tour, Jasper Stuyven die wil oogsten in de BinckBank Tour, Fietsen met Maarten Tjallingii, Annemiek van Vleuten, Sam Oomen, een vooruitblik op de Vuelta-passage door Asturië en over de Angliru, tips om een spurt bergop te winnen, hoe je sneller wordt na een fietspositionering, test van 2018-modellen van Trek, Cannondale, Look en Zannata, en veel meer!