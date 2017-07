Team Sky zal de nieuwe Kask Valegro gebruiken tijdens de warme bergritten in de Tour. De erg lichte, goed koelende helm is eind dit jaar ook beschikbaar voor de gewone sterveling.

De Valegro is gebaseerd op de feedback van Team Sky. Met 36 luchtinlaten krijg je een contactoppervlakte met het hoofd die tot 70% kleiner is dan met conventionele helmen. Deze helm dient dan ook om de hoofden van de renners koel te houden op de heetste beklimmingen in deze Ronde van Frankrijk. De lessen die zijn getrokken uit de Infinity-racehelm en Bambino Pro-tijdrithelm zijn gecombineerd met de feedback van de renners. Het profiel van de schaal uit polycarbonaat is getest en verfijnd door de ingenieurs in combinatie met windtunneltests om de beste resultaten te krijgen op vlak van koelprestaties.

Het indrukwekkend lage gewicht van maar 180 gram gaat hand in hand met die ventilatie. Door een nieuwe maltechnologie te combineren met geavanceerde materialen en het nieuwe ventilatiedesign kon dat gewicht bereikt worden. Uiteraard voldoet de helm aan de hoogste veiligheidscriteria.

De ademende en snel drogende padding, bestaande uit een laag van 5 mm van snel vochtafvoerend materiaal, haalt het zweet weg van je hoofd en brengt het naar de buitenkant van de helm, wat bijdraagt aan het comfort. Er zijn 'zonnebrilgarages' aan voor- en achterkant.

Team Sky gebruikt al Kask-helmen sinds het ontstaan van de ploeg in 2010 en won daarbij vier van de vijf afgelopen edities van de Tour. Carsten Jeppesen, Head of Technical Operations bij Team Sky, zei: "Het was een schitterende ervaring om zo nauw samen te werken met Kask in de ontwikkeling van een helm die onze renners zal helpen op hun best te presteren. In elke koers eisen onze renners en mecaniciens om de voorlopers te zijn op vlak van ultieme prestaties en comfort. Met de Valegro heeft Kask opnieuw onze verwachtingen overtroffen."

De ploeg zal tijdens de Tour eveneens blijven gebruikmaken van de Protone, Infinity en Bambino Pro. De Valegro zal vanaf december verkrijgbaar zijn voor het publiek.